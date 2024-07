Aumento migranti nel CPR di Ponte Galeria: numeri in crescita, rimpatri in calo

Sempre più migranti nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria, mentre i rimpatri calano. Questo il quadro preoccupante che emerge dal resoconto annuale 2023 redatto da Stefano Anastasìa, Garante dei Detenuti del Lazio.

I dati parlano chiaro:

1.145 persone sono transitate nel CPR di Ponte Galeria nel corso del 2023, un +60% rispetto al 2022.

sono transitate nel CPR di Ponte Galeria nel corso del 2023, un rispetto al 2022. Di queste, 1.100 uomini e 45 donne .

e . Presenti anche 8 minori .

. Tra i Paesi di provenienza prevalgono quelli del Maghreb (53%), con un aumento di cittadini tunisini (400, +155 rispetto al 2022), nigeriani (124) ed egiziani (75).

(53%), con un aumento di cittadini (400, +155 rispetto al 2022), (124) ed (75). Nonostante gli accordi di rimpatrio, solo 268 persone (meno di un quarto del totale) sono state effettivamente rimpatriate nel 2023.

(meno di un quarto del totale) sono state effettivamente nel 2023. I tempi di permanenza nel CPR restano riservati dall’ufficio immigrazione.

Le preoccupazioni del Garante:

Aumento sproporzionato degli ingressi nel CPR, non bilanciato da un adeguato numero di rimpatri.

degli ingressi nel CPR, non bilanciato da un adeguato numero di rimpatri. Mancanza di trasparenza sui tempi di permanenza.

sui tempi di permanenza. Condizioni di detenzione che destano dubbi sulla tutela dei diritti umani, come evidenziato dalle rivolte e dalle denunce delle associazioni umanitarie.

Le riflessioni:

Il dato allarmante di Ponte Galeria evidenzia la complessa gestione del fenomeno migratorio in Italia. La discrepanza tra ingressi e rimpatri, unita alla mancanza di informazioni sui tempi di permanenza, solleva interrogativi sulla funzionalità e l’efficacia stessa dei CPR. Le condizioni di detenzione e la tutela dei diritti umani all’interno di queste strutture rimangono temi centrali di dibattito pubblico.

E’ necessario un ripensamento del sistema di accoglienza e rimpatrio, basato su criteri di umanità, efficienza e rispetto dei diritti. Un sistema che tuteli i diritti dei migranti, garantisca una reale integrazione per chi ne ha diritto e sia in grado di gestire i flussi migratori in modo ordinato e sicuro.

