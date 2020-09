Avanti la riqualificazione e messa in sicurezza dell’area di Forte Boccea

Si va avanti con il progetto di riqualificazione del complesso di Forte Boccea, una delle storiche fortificazioni militari di Roma, all’interno del Municipio XIII. Il percorso di riqualificazione, frutto di una proficua collaborazione tra Roma Capitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la messa in sicurezza e la valorizzazione, dal punto di vista ambientale, sociale e funzionale, dell’area esterna al sito.

Si tratta di uno spazio lasciato abbandonato per anni e che ora sarà riqualificato. Gran parte dell’area esterna al Forte sarà resa disponibile per cittadini e turisti, mentre il restante spazio verrà utilizzato dalla Presidenza del Consiglio per le attività della Scuola di formazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il progetto mira alla creazione di un parco urbano in cui è previsto anche il trasferimento del mercato di via Urbano II, con un intervento richiesto e atteso dai residenti della zona.