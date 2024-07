Avs Campidoglio: ampliamento città giudiziaria, no sul ‘pratone’ di via Teulada

“Apprendiamo che nei prossimi giorni verrà firmato il Protocollo d’intesa per l’ampliamento della cittadella della giustizia. Come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra siamo contrari alla cementificazione del pratone di via Teulada, area di grande pregio soggetta a vincoli di tipo storico-archeologico-ambientale, unico spazio verde in piano effettivamente fruibile dai cittadini.

Riteniamo che per rispondere alle esigenze di riorganizzazione degli uffici del palazzo di giustizia sia preferibile recuperare edifici già esistenti e abbandonati, presenti in quel quadrante della città e appartenenti al patrimonio pubblico.

Salvaguardare le aree non edificate all’interno del tessuto urbano serve a contenere le emissioni inquinanti, combattere i cambiamenti climatici e contrastare le isole di calore.

Inoltre temiamo che la decisione di cementificare un territorio così ricco di biodiversità possa portare a un pericoloso precedente ossia quello di rivedere la destinazione delle aree a verde tutelato e protetto.

Ci auguriamo che si possa aprire un confronto con gli abitanti di quella zona e supportare la scelta del Municipio I che in modo bipartisan ha deciso di valorizzare l’area del pratone, finanziando lo svolgimento di attività socioculturali.”

Così in una nota i consiglieri capitolini dell’Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙