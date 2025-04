Tor Bella Monaca, visite oculistiche gratuite per i più fragili: parte la prima clinica del Giubileo 2025

Uno sguardo più chiaro sul futuro, per chi spesso non ha la possibilità di curare la propria vista. A Tor Bella Monaca, fino al 16 aprile 2025, prende il via la prima clinica oculistica gratuita nell’ambito delle “Giornate della Vista”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica in occasione del Giubileo 2025.

Nella sede della Protezione Civile in via Gagliano del Capo 30, quasi 1.000 persone in condizioni di disagio sociale e sanitario potranno sottoporsi a visite specialistiche, ricevere diagnosi approfondite e, se necessario, ottenere occhiali da vista in dono.

Un gesto concreto per migliorare la qualità della vita di chi vive ai margini, garantendo a tutti il diritto di vedere bene.

Medici e volontari in campo per la salute visiva

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato: il Municipio VI di Roma Capitale ha messo a disposizione la sede della clinica e sta coordinando la rete di associazioni benefiche per intercettare chi ha più bisogno di aiuto.

A occuparsi delle visite sarà un team di oculisti e ortottisti, tra cui professionisti del Policlinico Umberto I e del Policlinico Tor Vergata, con il supporto di medici in formazione specialistica.

Oltre agli occhiali da vista per chi ne avrà bisogno, tutti i bambini riceveranno in omaggio un paio di occhiali da sole, a tutela della loro salute visiva.

Un modello di solidarietà e prevenzione

L’iniziativa ha già ricevuto il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui il Dicastero per l’Evangelizzazione – Giubileo 2025, la Camera dei Deputati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Lazio e il Comune di Roma.

Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, ha sottolineato l’importanza di un progetto che mette insieme volontariato, sanità pubblica e aziende private:

“Prevenzione e gioco di squadra sono due principi fondanti del nostro Servizio Nazionale della Protezione Civile. Questa iniziativa ne è un perfetto esempio.”

Anche il presidente del Municipio VI, Nicola Franco, ha ribadito l’impegno per la salute dei cittadini più fragili:

“Dopo aver controllato l’ambliopia a oltre 500 bambini, diamo il benvenuto a questa clinica che offrirà visite gratuite a chi ne ha più bisogno. Speriamo possa diventare un appuntamento periodico.”

2.000 visite e 1.500 occhiali per il Giubileo 2025

Quella di Tor Bella Monaca è solo la prima delle cliniche che verranno attivate nel corso dell’Anno Santo.

Il programma “Fondazione OneSight EssilorLuxottica per il Santo Giubileo 2025” prevede, infatti, un totale di 2.000 visite oculistiche gratuite e la donazione di circa 1.500 occhiali da vista.

Una campagna di prevenzione su larga scala, con l’obiettivo di ridurre il numero di patologie oculari non diagnosticate e migliorare la qualità della vita di chi, troppo spesso, si trova impossibilitato ad accedere alle cure.

Oltre la vista: un impegno per le periferie

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di importanti realtà del territorio come Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Pianoterra Onlus e Associazione Insieme per l’Accoglienza, a dimostrazione di un progetto che guarda ben oltre la salute visiva, puntando all’inclusione sociale.

Andrea Rendina, segretario generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, ha sottolineato l’importanza di intervenire nelle periferie:

“Non sono solo luoghi geografici o set cinematografici, ma realtà dove i problemi nazionali si amplificano. La nostra missione è portare salute e dignità a chi vive in queste aree.”

Un messaggio chiaro: vedere meglio significa vivere meglio. E grazie a questa iniziativa, per molti sarà finalmente possibile guardare al futuro con occhi nuovi.

