Avs Campidoglio: “aula dà ok ad ampliamento Parco di Tor Fiscale”

“Oggi l’Assemblea Capitolina ha portato a conclusione la procedura iniziata oltre vent’anni fa, e poi purtroppo arenatasi, di acquisizione al parco di Tor Fiscale di tre ettari di verde di proprietà della fondazione Gerini che diventeranno bene comune della città.

In un momento in cui c’è enorme necessità di consegnare alla Capitale e a cittadini e cittadine nuove aree verdi da preservare come luoghi di biodiversità, questo è un risultato pregevole di cui tutti dobbiamo essere contenti.

L’area in questione è strategica, grazie alla presenza di Porta Furba e Torre del Fiscale, caratterizzata dalla simbiosi fra ambiente e siti archeologici, insinuata tra la rete ferroviaria e resti antichi, e l’operazione consentirà di creare una rete ecologica a tutela di fauna e flora ma anche uno snodo utile per gli abitanti che vedranno finalmente migliorato il collegamento tra il Parco di Tor Fiscale e quello degli Acquedotti nel VII municipio.

Sarà infatti avviata la riqualificazione e in programma c’è la realizzazione di un percorso ciclopedonale attrezzato, cosa importante date le condizioni di abbandono e incuria viste negli ultimi anni.

Con questo intervento, l’Aula dà il suo prezioso contribuito al piano di recupero di spazi privati abbandonati troppo spesso sedi di grandi e piccole discariche e oggetto di drammatici incendi, che hanno colpito duramente soprattutto nel quadrante di Roma est.

Per questo risultato, ringraziamo il comitato del Parco degli Acquedotti e Tor Fiscale, le associazioni territoriali, le istituzioni del municipio VII con il presidente del municipio Francesco Laddaga e l’assessora alle Politiche ambientali Estella Marino, il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri che in tempi veloci è riuscito in un’impresa attesa da più di un ventennio”.

Così in una nota, i consiglieri Alessandro Luparelli, Nando Bonessio e Michela Cicculli dell’alleanza Verdi-Sinistra in Campidoglio.

