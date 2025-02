Avviate le operazioni antidegrado nei giardini Ciro Principessa e Iolanda Rozzi

Crediamo che sia una bella cosa raccontare che, anche in seguito al nostro articolo del 14 gennaio 2025, che faceva seguito alle e-mail di protesta dei residenti del complesso di case popolari che sovrastano i due giardini, finalmente il Servizio giardini municipale ha riportato il decoro, tagliando l’erba e eliminando sia i rifiuti in terra che dai numerosi stracolmi cestoni.

Un lavoro che però riteniamo un acconto, visto che rimangono in terra i resti di un grosso ramo nastrato dalla Polizia Locale, panchine rotte e inutilizzabili un pericoloso tombino messo in sicurezza all’incrocio di via Beccadelli.

L’intervento, nonostante il ritardo, merita comunque un plauso, ma adesso ci aspettiamo una programmazione più attenta e frequente nella manutenzione dei due giardini.

Anche i cittadini considerano l’intervento come un acconto, visto che si aspettano oltre a nuove panchine, anche la sistemazione delle alberature e l’illuminazione, indispensabile ai fini della sicurezza.

Noi di Abitare A Roma torneremo sul posto in occasione del rifacimento del sagrato davanti la Parrocchia S. Giuseppe Cafasso, finanziato con fondi del Giubileo 2025, e come siamo soliti fare, racconteremo la situazione – speriamo positiva – che allora troveremo.

