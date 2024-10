Avviato il censimento per l’ex Hotel Jonio occupato abusivamente: 95 le persone identificate

Un censimento propedeutico allo sgombero ha avuto luogo all’ex Hotel Jonio, dove si sono trasferiti i latinos che vivevano abusivamente nell’ex Hotel Cinecittà, sgomberato il 24 settembre.

Da via Eudo Giulioli a via Silicella, questi occupanti hanno trovato una nuova dimora in un altro albergo abbandonato, ma il loro soggiorno potrebbe essere breve.

L’operazione di censimento, realizzata dalle forze dell’ordine locali, ha avuto luogo all’alba del 1° ottobre, con la partecipazione degli agenti della polizia municipale di Roma Capitale e della polizia di Stato.

Questi ultimi sono intervenuti dopo che il proprietario dello stabile del VI municipio delle Torri ha formalmente denunciato l’occupazione.

Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del VI gruppo Torri hanno identificato e censito 95 persone all’interno dell’ex albergo Jonio di via Silicella 10.

Tra di loro, non solo latinos provenienti dall’ex Hotel Cinecittà, ma anche tunisini, italiani, polacchi e spagnoli. Di questo gruppo, 21 erano minorenni e 74 adulti, divisi equamente tra uomini e donne.

La maggior parte degli occupanti è stata identificata e, come per l’occupazione precedente, il censimento è considerato un passo necessario prima di un possibile sgombero imminente.

Questo evento ha riacceso il dibattito politico nel VI municipio, dove la maggioranza di centrodestra, attraverso il consigliere della Lega Emanuele Licopodio, ha esortato i cittadini a scendere in strada per richiedere un intervento immediato per lo sgombero dell’ex Hotel Jonio.

L’occupazione di Torre Maura ha suscitato polemiche e preoccupazioni per la sicurezza, rendendo questo tema un punto caldo nella discussione politica locale.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, con la possibilità che ulteriori misure vengano adottate per affrontare il problema delle occupazioni abusive nella capitale.

