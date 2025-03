Avviato il nuovo appalto per lo sfalcio del verde nelle scuole

Dal 21 marzo 2025 è partito un nuovo servizio per il verde orizzontale all’interno delle scuole del IV Municipio.

Avviato l’appalto con Risorse per Roma SpA, verranno aumentati gli interventi di sfalcio del tappeto erboso con raccolta dei materiali di risulta e onere di smaltimento. Verranno inoltre effettuati attività di rifinitura meccanica di cigli, bordature di marciapiedi, pulizia dell’area lastricata dai residui prodotti.

Ben 114 plessi scolastici del IV Municipio, con quasi 230.000 metri quadrati di verde saranno curati per il bene delle nostre bambine e dei nostri bambini.

Federica Desideri Assessore all’Ambiente del IV Municipio ha annunciato l’iniziativa attraverso un post Facebook: «Avviato il nuovo appalto per lo sfalcio del verde scolastico, grazie ad un accordo con Risorse per Roma. Si chiude un altro tassello delle piccole riforme avviate dal mio assessorato.

In questi anni abbiamo voluto riorganizzare interamente il sistema delle manutenzioni del verde del IV Municipio, lavorando ad un modello che si articola su due direttrici, una rivolta alla gestione del verde pubblico dedicata alla manutenzione dei parchi, dell’arredo stradale e del verde di pertinenza dei beni del municipio, e la seconda rivolta al servizio di manutenzione del verde interamente dedicato alle scuole.

Luoghi che richiedono maggiore attenzione e accuratezza perché rivolto ai bambini del nostro territorio e per i quali ho sempre sostenuto che andava destinato un servizio ad hoc. Sempre più spesso le attività didattiche vengono svolte all’aperto e il patrimonio di giardini e cortili dei nostri plessi scolastici richiede una manutenzione continua e accurata».

I cambi climatici – prosegue – a cui siamo ormai sottoposti ci hanno imposto di potenziare le prestazioni rivolte a queste attività e questo nuovo servizio ci consentirà di effettuare più sfalci che si sommeranno alle attività già avviare da un anno con altro appalto dedicato al verde verticale per le potature e gli abbattimenti delle alberature scolastiche.»

