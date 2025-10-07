Balduina, i cittadini si organizzano: il comitato rilancia su verde, sicurezza e decoro

Alla Balduina c’è aria di cambiamento. Non di proteste sterili o slogan, ma di partecipazione vera, fatta di cittadini che scelgono di rimboccarsi le maniche.

È questo lo spirito che ha animato l’assemblea pubblica del Comitato Civico Balduina’S, tenutasi il 4 ottobre in piazza della Balduina, dove residenti e attivisti si sono ritrovati per discutere di verde, decoro, sicurezza e sviluppo locale.

“Non siamo un gruppo di protesta, ma una comunità che propone, che costruisce, che unisce”, hanno sottolineato i portavoce del comitato. “Il cambiamento non arriverà da chi promette, ma da chi partecipa. Da chi sceglie di esserci, ogni giorno”.

All’incontro — a cui hanno preso parte, a titolo personale, Pino Acquafredda (presidente della Commissione Cultura del Municipio XIV) e Federico Guidi (coordinatore FdI Municipio XIV) — il confronto si è acceso su quattro temi centrali: sicurezza urbana, cura del verde, trasparenza dei cantieri e mobilità sostenibile.

Sicurezza e luce: il quartiere chiede più attenzione

La scarsa illuminazione resta uno dei problemi più sentiti, non solo alla Balduina ma anche a Monte Mario. I cittadini chiedono illuminazione integrata sui passaggi pedonali, dissuasori fisici contro la velocità e un maggiore presidio della polizia municipale nelle ore di punta.

Verde e decoro: dal parco Sandri un segnale di rinascita

Buone notizie arrivano invece sul fronte del verde. Dopo gli interventi di rigenerazione di piazzale Socrate, è ormai prossima l’adozione del parco Gabriele Sandri, da poco oggetto di un intervento di pulizia sollecitato proprio dal comitato. “Un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa restituire bellezza agli spazi comuni”, spiegano gli organizzatori.

Cantieri e trasparenza: meno disagi, più informazione

Il comitato chiede al Municipio XIV di istituire bollettini digitali di cantiere, per informare i residenti sui lavori in corso e ridurre i disagi quotidiani. Un piccolo gesto di trasparenza che può fare una grande differenza nella vita del quartiere.

Nessuna polemica, ma un messaggio chiaro: la Balduina vuole essere protagonista del proprio futuro. E se dalle istituzioni non arrivano risposte — come ricordano i membri del comitato, che non hanno invitato rappresentanti ufficiali dopo alcune promesse mancate — allora saranno i cittadini a farsi avanti.

