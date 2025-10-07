Balduina, i cittadini si organizzano: il comitato rilancia su verde, sicurezza e decoro
Il Comitato Civico Balduina'S ha presentato durante l'assemblea dei cittadini una serie di proposte per promuovere la cura del quartiere
Alla Balduina c’è aria di cambiamento. Non di proteste sterili o slogan, ma di partecipazione vera, fatta di cittadini che scelgono di rimboccarsi le maniche.
È questo lo spirito che ha animato l’assemblea pubblica del Comitato Civico Balduina’S, tenutasi il 4 ottobre in piazza della Balduina, dove residenti e attivisti si sono ritrovati per discutere di verde, decoro, sicurezza e sviluppo locale.
“Non siamo un gruppo di protesta, ma una comunità che propone, che costruisce, che unisce”, hanno sottolineato i portavoce del comitato. “Il cambiamento non arriverà da chi promette, ma da chi partecipa. Da chi sceglie di esserci, ogni giorno”.
All’incontro — a cui hanno preso parte, a titolo personale, Pino Acquafredda (presidente della Commissione Cultura del Municipio XIV) e Federico Guidi (coordinatore FdI Municipio XIV) — il confronto si è acceso su quattro temi centrali: sicurezza urbana, cura del verde, trasparenza dei cantieri e mobilità sostenibile.
Sicurezza e luce: il quartiere chiede più attenzione
La scarsa illuminazione resta uno dei problemi più sentiti, non solo alla Balduina ma anche a Monte Mario. I cittadini chiedono illuminazione integrata sui passaggi pedonali, dissuasori fisici contro la velocità e un maggiore presidio della polizia municipale nelle ore di punta.
Verde e decoro: dal parco Sandri un segnale di rinascita
Buone notizie arrivano invece sul fronte del verde. Dopo gli interventi di rigenerazione di piazzale Socrate, è ormai prossima l’adozione del parco Gabriele Sandri, da poco oggetto di un intervento di pulizia sollecitato proprio dal comitato. “Un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa restituire bellezza agli spazi comuni”, spiegano gli organizzatori.
Cantieri e trasparenza: meno disagi, più informazione
Il comitato chiede al Municipio XIV di istituire bollettini digitali di cantiere, per informare i residenti sui lavori in corso e ridurre i disagi quotidiani. Un piccolo gesto di trasparenza che può fare una grande differenza nella vita del quartiere.
Nessuna polemica, ma un messaggio chiaro: la Balduina vuole essere protagonista del proprio futuro. E se dalle istituzioni non arrivano risposte — come ricordano i membri del comitato, che non hanno invitato rappresentanti ufficiali dopo alcune promesse mancate — allora saranno i cittadini a farsi avanti.
