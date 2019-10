Bando per la gestione delle 48 bici elettriche acquistate dal V municipio

Continua il lavoro di transizione verso la mobilità sostenibile nel V Municipio. A Oltre alla realizzazione della corsia ciclabile sulla via Prenestina e al susseguirsi di iniziative che fanno conoscere e incentivano l’utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili, l’Amministrazione ha acquisito ben 46 bici elettriche con fondi municipali nell’annualità 2018. A parlarne l’Assessore all’Ambiente del V Municipio: “Le bici dovranno essere utilizzate come mezzo di trasporto per i percorsi naturalistici, archeologici e storici presenti nel nostro territorio”.

Un apposito bando di gara affiderà la gestione di tali biciclette, per dodici mesi, ad associazioni no profit. L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare i beni, garantire la presenza in occasione di iniziative istituzionali organizzate e/o patrocinate dal Municipio, produrre materiale conoscitivo del servizio e restituire le bici funzionanti.

Pulcini dichiara:”Stiamo facendo rinascere questo territorio, togliendolo da una condizione “periferica” ed eliminando ogni forma di degrado, a favore della riqualificazione artistica e ambientale.

Il Municipio V può diventare così un polo attrattivo culturale e paesaggistico, implementando il turismo in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Stiamo restituendo un nuovo volto alla città, rendendola, come le altri capitali europee, una città più sostenibile e meno inquinata”.