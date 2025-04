Basilica San Paolo, riqualificate le aree esterne

Riqualificata l’area intorno alla Basilica di San Paolo. I principali ambiti di intervento, su circa 18mila metri quadri di superficie tra verde e pavimentazioni, sono il sagrato e il Parco dell’inclusione.

In primo piano la riqualificazione dei percorsi di accesso alla Basilica, la permeabilità della pavimentazione, il ripristino e la ripulitura dei travertini esistenti, la riqualificazione e l’ingrandimento dell’area ludica con piena accessibilità anche alle persone con ridotta capacità sensoriale e di movimento, la piantumazione di circa 9mila piante della macchia mediterranea e non ultima la valorizzazione dell’Asse del Pellegrino, la lunga trasversale che unisce via Ostiense alla Basilica.

Fra gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti c’è anche il manufatto più prossimo alla Basilica che ospita un infopoint, i servizi igienici e uno spazio pavimentato aperto e coperto per gli eventi, che servirà anche a dare ristoro e possibilità di riposo ai visitatori che raggiungono il sagrato a piedi.

Gli interventi, per un costo complessivo di 1 milione di euro, sono stati eseguiti dal Dipartimento capitolino ai Lavori Pubblici per la parte relativa al restauro delle lastre e altri interventi minori, Terna che ha realizzato la pavimentazione drenante sui camminamenti, Società Giubileo che si è occupata della piantumazione, dell’infopoint e dei bagni e Anas per gli interventi su Via Ostiense.

Lavori a cura del Dipartimento Lavori Pubblici

Hanno riguardato un’area di oltre per circa per 2mila mq e un investimento di circa 400mila euro. In particolare, è stata effettuata la riqualificazione di tutte le lastre in travertino dell’area di ingresso al Battistero, del sagrato parallela alla navata, e del basamento della parete posteriore della Basilica.

Inoltre, è stata eseguita la pulizia, la stuccatura e la sigillatura di tutte le superfici e la sostituzione delle lastre non recuperabili, sulle quali è stata operata la tonalizzazione in accordo con la Soprintendenza di Stato.

È stato effettuato anche il miglioramento dell’accessibilità tramite l’eliminazione delle asperità e dei dislivelli nell’area in pietra e l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi di via Ostiense e all’incrocio con viale Giustiniano Imperatore, rimuovendo le ceppaie presenti e sono state ripristinate le sedute in peperino danneggiate presenti sull’area a ridosso di via Ostiense. Infine, di recente è stata riqualificata la pavimentazione di via Ostiense (lavori giubilari eseguiti da Anas per Roma Capitale).

Intervento di Terna

L’intervento di Terna, realizzato con investimento di 650mila euro, sotto la supervisione del Dilp, è un’opera compensativa per i lavori sulla rete portante elettrica su via Ostiense e ha riguardato la riqualificazione in graniglia stabilizzata permeabile del viale pedonale di accesso alla basilica tra via Ostiense e via Giustiniano Imperatore per circa 4mila mq.

