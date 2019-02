Basta buche! Il Comitato di quartiere Ostia Antica-Saline mobilita i cittadini alla raccolta firme

Dopo la grande partecipazione di sabato 16 febbraio 2019 in piazza Gregoriopoli ad Ostia Antica, dove il CdQ ha dato inizio ad una massiccia campagna “raccolta firme” il cui slogan è Basta buche!, per la ormai scandalosa situazione delle strade cittadine

Il Direttivo comunica che la raccolta firme continuerà sabato 23 febbraio presso il market Doc in via del Collettore Primario dalle ore 9.00 alle 16.00, dove i Consiglieri del Direttivo del CdQ saranno presenti per ricevere i cittadini.

L’appello è: “La tua firma sarà importantissima per dar voce alla ormai non più tollerabile situazione delle strade, non più strade, ma percorsi di guerra….ti aspettiamo”

Gaetano Di Staso Vice Presidente CdQ Ostia Antica-Saline