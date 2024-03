Bastogi, FdI: “Gualtieri contestato diserta inaugurazione del largo Don Giuseppe Diana”

“Per due giorni il comune di Roma ha ripulito il quartiere di Bastogi per la passerella prevista del Sindaco di Roma. Nel corso della mattinata numerosi cittadini hanno contestato l’evento dopo due anni e mezzo di latitanza istituzionale in questi luoghi.

In un quartiere dove la gente continua a vivere nelle peggiori condizioni di degrado, per cui la sinistra che amministra la nostra città non ha fatto nulla, troviamo vergognoso il dietrofront del primo cittadino che, incapace di confrontarsi con una realtà drammatica, ha deciso di disertare l’appuntamento.” È quanto dichiarano i consiglieri di FdI del Municipio 13.

