Befana in piazza e concerto Gospel nel Municipio IV

Con “La Befana in piazza” e il concerto Gospel con il Tibur Community Gospel Choir continuano le iniziative di “Incanto di Natale”, il programma di eventi a cura dell’associazione Never Seen, vincitrice del bando natalizio 2024 del Municipio IV.

Lunedì 6 gennaio, dalle ore 10, in Largo Antonio Beltramelli, quartiere Portonaccio, in programma uno spettacolo all’aperto per festeggiare la Befana, con giochi e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Scarica la LOCANDINA.

Alle 19, presso la Parrocchia Sant’Enrico, in Via Ratto delle Sabine 7 quartiere Casal Monastero, musica con il concerto Gospel eseguito dal coro “Tibur Commnunity Gospel Choir”.

