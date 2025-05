“Belisa non buttarlo!”, al Teatro Furio Camillo

Domenica 4 maggio alle 11 (con replica alle 17), presso il Teatro Furio Camillo, al Municipio VII, è in programma lo spettacolo “Belisa non buttarlo!”, spettacolo di circo teatro per bambini, bambine e ragazzi della Compagnia Materiaviva.

Lo spettacolo porta in scena una storia dolce di due donne, una barbona che a dispetto delle apparenze non è poi così folle e una ragazza, tanto giovane e tanto abituata a consumare e buttare.

L’amicizia che nasce tra le due ci accompagna in un modo diverso di guardare i nostri consumi, ci regala una possibilità di attenzione alle nostre abitudini di spreco, e ci parla di amicizia tra due generazioni distanti solo nelle cifre delle età.

Il testo scritto da Gianluca Riggi, drammaturgo di ultima generazione, offre il fianco al linguaggio più classico del teatro contaminato da acrobatica, contorsionismo e danza aerea.

Biglietto unico €5, prenotazione consigliata tramite email a: info@teatrofuriocamillo.com

