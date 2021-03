Bella novità per Piazzale Loriedo

Una bella novità per il piccolo parco di Piazzale Loriedo, per lungo tempo abbandonato dal Comune di Roma, dopo il sequestro dell’attiguo bar “Dolce e Salato, il cui gestore si prendeva minuziosa e amorevole cura del giardino.

Sul cancello d’entrata è apparso l’avviso: “La ditta Maurizio Giorgetti ha adottato questa area verde contribuendo alla valorizzazione e alla manutenzione del verde di Roma. (per il servizio gratuito di manutenzione ordinaria)”.

“Per farsi una buona pubblicità?”, ho chiesto al signore che metteva l’avviso sul cancello, e lui: “Magari anche la speranza che il Comune in futuro affidi a loro la manutenzione del parco, dietro compenso”.

E i giardinieri sono già al lavoro.

Ma riusciranno a salvare gli aranci che costellano il prato intorno alla bella fontana?

Come succede alle volte ai bambini o agli animali domestici abbandonati, trascurati, gli alberelli si sono seriamente ammalati. Fanno pena a vedersi: rimpiccioliti, foglie ingiallite e ricoperte da una brutta patina nera, rami rinsecchiti. Dubito che a maggio potranno diffondere nell’aria, come in passato, il profumo inebriante delle zagare.