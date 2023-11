Benvenuti (Ecoitaliasolidale): Il patrimonio ambientale a Roma prosegue da risorsa ad essere costante pericolo

Dopo tanti episodi di rami ed interi alberi che hanno causato danni, feriti e tanta scampata paura, purtroppo quest’oggi a Monteverde una donna di 82 anni ha perso la vita schiacciata da un albero caduto in Via di Donna Olimpia.

Partecipiamo al dolore della famiglia colpita da questa tragedia, ed attendiamo che si faccia piena luce da parte degli inquirenti per stabilire quanto è accaduto.

A Roma in caso di maltempo parcheggiare o solamente transitare presso alberature risulta estremamente pericoloso, proprio grazie alla mancanza di manutenzione delle 330.000 alberature presenti nella Capitale.

Vi sono alberi che ormai hanno raggiunto oltre il quinto piano ed in caso di maltempo e soprattutto di forte vento, come nella giornata odierna, rappresentano un pericolo. Lo diciamo da tempo, ma purtroppo non vi sono interventi di potatura in altezza ed il pericolo rimane.

In questi ultimi anni nella Capitale si è avuta la peggiore manutenzione del verde della storia della città e da risorsa il patrimonio ambientale si è trasformato in un costante pericolo. Oltre alla mancanza di manutenzione non vi sono stati adeguati programmi di nuove piantumazioni.

Per non parlare poi della totale mancanza di interventi per contrastare il fenomeno della presenza della “cocciniglia tartarugata”, nome scientifico Toumeyella parvicornis, presente in modo sempre più diffuso, proprio sul pino comune. Oggi la cocciniglia interessa l’80% dei pini e se consideriamo che i Pinus pinea sarebbero 120.000 si sta mettendo a rischio, in assenza di adeguate e tempestive soluzioni, ben un terzo del totale delle alberature presenti nella Capitale. Ai nostri appelli che da tempo stiamo lanciando per la difesa dell’ambiente e degli alberi nella Capitale l’unica cosa che si nota è l’inerzia ed il silenzio da parte di chi amministra quest’oggi la Capitale, ed oggi purtroppo si è consumata una terribile tragedia con una donna che ha perso la vita.

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.