Bioparco, le iniziative per Pasqua

Il 18, 19 e 20 (Pasqua) e 22 aprile al Bioparco di Roma si svolgeranno tante attività a tema uova e animali per le famiglie.

Venerdì 18 e sabato 19 sarà organizzata una ‘Caccia alle uova’, aperta a bambini e adulti, dalle ore 10.30 alle 12.30, per giocare mentre si visita il parco.

I partecipanti, divisi in squadre, dovranno affrontare prove di abilità, giochi e sfide per conquistare il tesoro: un grande uovo pieno di sorprese. L’attività è su prenotazione da effettuarsi almeno 24 ore prima della data dell’evento inviando una mail a: info@ilflautomagico.net.

Dalle ore 11.30 alle 16.30 nel parco ci saranno due postazioni tematiche: ‘Uova da record’ e ‘non solo uccelli’. Nella prima sarà possibile osservare modelli di uova di tutte le dimensioni e partecipare ad un divertente gioco a quiz per scoprire curiosità sulle uova di rettili, anfibi, uccelli e anche mammiferi.

Nella stazione ‘non solo uccelli’ invece si scoprirà che moltissimi animali fanno le uova, mammiferi compresi; guidati da un operatore didattico, si dovranno associare le uova giuste agli animali che le depongono.

‘Uova: tante forme, molti colori’ è il titolo delle visite guidate alla scoperta degli animali che fanno l’uovo per riprodursi. Il percorso toccherà: gufi delle nevi, area sud America, canguro, emù, struzzi – che depongono l’uovo più grande al mondo – e pinguini del Capo.

E poi tante altre curiosità su forme e adattamenti delle uova in animali molto diversi tra loro. Le visite si svolgono dalle ore 11.30 alle 15.30, su prenotazione da effettuare la mattina stessa al desk all’ingresso.

Nel corso delle giornate si svolgerà anche l’attività ‘Chi non si adatta è perduto’ e i keeper organizzeranno i pasti degli animali, per scoprire gli ingredienti del pranzo di: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, orsi, scimpanzé, otarie e pinguini del Capo.

Domenica 20 aprile le attività programmate sono le stesse degli altri due giorni, ad esclusione della ‘Caccia alle uova’. Il giorno di Pasquetta il Bioparco sarà aperto con orario 9.30-19.00, ultimo ingresso alle 18.00.

Martedì 22, in adesione alla Giornata Mondiale della Terra, l’oasi del lago del Bioparco si trasformerà in una grande officina ludico-didattica all’aperto. Si potrà partecipare a molteplici attività tarate per tutte le età: il laboratorio sulle pitture vegetali ispirato a “Il Prato Fiorito” di Hervè Tullet; il gioco dell’oca con domande a tema ‘agenda 2030’, lo spazio con giochi tradizionali in versione gigante come dama, domino; uno spazio dedicato alle letture animate ad alta voce.

Nello spazio ‘costruzioni’ ci saranno moduli di legno da assemblare e un angolo con tappeti, cuscini e giochi adatti a bambini più piccoli.

Nella postazione ‘Furti di natura’ sarà possibile osservare oggetti sequestrati dalle forze dell’ordine a viaggiatori, come borse di pelle, fermacapelli di tartaruga o coralli, per sensibilizzare su come l’acquisto di un souvenir in viaggio possa rappresentare una minaccia per molte specie.

Inoltre, dalle 11.30 alle 16.00 si svolgeranno le visite guidate ‘SOS animali da salvare’. Tra i viali del parco in compagnia di un naturalista si osserveranno rinoceronti, elefanti, tigri e leoni asiatici per capire perché rischiano l’estinzione e cosa si può fare per contrastarla.

Le visite guidate sono su prenotazione, da effettuare la mattina stessa al desk all’ingresso.

Tutte le iniziative delle quattro giornate sono incluse nel costo del biglietto.

Maggiori informazioni su www.bioparco.it.

