Black Point Nomentano, il 3° Municipio si pronuncia sui lavori in corso

Approvata nella seduta odierna del Consiglio Municipale una risoluzione con cui l’aula del III Municipio si pronuncia sullo stato di attuazione del Black Point Nomentano, sul quale si stanno concentrando da più parti critiche in merito ai disagi di traffico che la sua attivazione sta creando in zona Nomentana all’altezza di San Basilio e Casal Boccone.

L’atto finale votato da tutti i presenti (con soli 3 astenuti) ha visto in realtà l’introduzione di un emendamento presentato dalla maggioranza (e sottoscritto anche dal M5S) al documento inizialmente presentato dalle sole opposizioni. Con l’approvazione dell’emendamento di maggioranza, la risoluzione impegna il presidente Marchionne e l’assessore Pietrosante a richiedere soluzioni alternative “coerenti con il doppio senso di marcia su via Nomentana” nel caso in cui la sperimentazione – prevista per 6 mesi – non dovesse raggiungere i risultati che i progettisti hanno previsto.

Inoltre, viene chiesto alla giunta di chiedere l’invio di report costantemente aggiornati al III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale per relazionare sull’effettivo funzionamento della disciplina di traffico attuale nel tratto di via Nomentana a senso unico, ossia tra via del Casale di San Basilio e via Diego Fabbri.

Da ultimo, la risoluzione chiede l’istituzione di un tavolo tecnico tra III e IV Municipio (entrambi coinvolti dal progetto in corso) per coinvolgere entrambe le commissioni mobilità/assetto del territorio nell’analisi di tutte le criticità emerse in questa fase di sperimentazione.

Durante la discussione, diversi consiglieri hanno voluto precisare che il modo in cui sta attuando l’intervento sta creando una serie difficoltà nella viabilità della zona. “In questi giorni abbiamo solo un assaggio del vero flusso di traffico che ci sarà dalla settimana prossima” ha dichiarato Marta Marziali di Italia Viva “sappiamo che la riduzione delle incidentalità comporta dei sacrifici, ma in questo caso si tratta di una modifica in prossimità del GRA, in una zona con presenza ridotta dei mezzi pubblici, con conseguenti pesanti ripercussioni su tutti coloro che arrivano dalle zone al di fuori del raccordo. Motivo per cui dobbiamo cercare di trovare soluzioni immediate per risolvere le problematiche che si stanno presentando”

Per la Consigliera Marina Battisti (M5S), firmataria degli emendamenti della maggioranza, il problema principale va ricercato nel difetto assoluto di comunicazione da parte dell’amministrazione centrale, il che ha creato disorientamento totale tra la cittadinanza che si è vista calare il progetto dall’alto: “è stato complicato recepire informazioni per noi consiglieri, figuriamoci per i cittadini. Per questo motivo abbiamo richiesto un tavolo congiunto di 3° e 4° Municipio, al fine di ascoltare tutti i pareri dei soggetti coinvolti e creare così un filo di comunicazione finora mancante”

“Inoltre” ha concluso la Battisti “col tavolo potremo aggregare tutti quei soggetti in grado di fornire dati reali sullo stato di avanzamento della sperimentazione“.

Prima dell’approvazione dell’atto, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Pietrosante ha voluto ribadire che, sulla base dei rapporti di incidentalità, si era reso necessario intervenire su un punto giudicato estremamente pericoloso: “Non fare dei lavori su un Black Point accertato e certificato dai tecnici avrebbe comportato una responsabilità da parte dell’amministrazione. La sperimentazione costituisce perciò un atto sensato nel percorso amministrativo di attuazione“.

Al termine dei lavori il Presidente dell’aula Filippo Maria Laguzzi, ha rilasciato una dichiarazione: “Questa mattina in aula Consiglio abbiamo votato una mozione all’unanimità” ha detto, “con due emendamenti importanti che portano anche la mia firma, e che chiedono di avviare, fin da subito, l’elaborazione di alternative coerenti con il doppio senso di marcia su Via Nomentana già durante il periodo di sperimentazione previsto”

“La sicurezza stradale rimane la nostra priorità, ma bisogna trovare soluzioni che riescono ad armonizzarsi con i tempi di vita dei cittadini” dichiarano infine i consiglieri PD Nicoletta Funghi e Giancarlo Cesarei.

