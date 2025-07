Blackout a Roma nord, Acea interviene con le power station: “Guasti multipli sulla rete”

Roma continua a fare i conti con blackout a catena, che da giorni colpiscono diversi quartieri della Capitale. L’ultimo in ordine di tempo ha interessato la zona della Balduina, in particolare via Alfredo Fusco e le strade limitrofe, lasciate senza elettricità nella giornata di sabato 5 luglio.

A comunicarlo è Acea, che ha parlato di “guasti multipli sulla rete di media tensione”. Per far fronte all’emergenza, sono state attivate le power station, enormi batterie mobili in grado di fornire energia temporanea fino al completo ripristino della rete. Il tempo stimato per la riparazione è ancora in fase di valutazione.

Emergenza elettrica in città

Il blackout alla Balduina è solo l’ultimo episodio di un’emergenza che si sta estendendo ormai da giorni, con disagi diffusi in oltre una decina di quartieri.

Le interruzioni di corrente, spesso prolungate anche per più di 24 ore, hanno colpito zone come Re di Roma, Pietralata, Casal Bruciato, Torre Maura, Cinecittà, Borgata Finocchio, Monti Tiburtini e Spinaceto.

In molte aree, l’assenza di elettricità ha provocato anche interruzioni del servizio idrico, aggravando i disagi per le famiglie, soprattutto per gli anziani e le persone fragili, oltre che per i tanti lavoratori in smart working.

Tecnici al lavoro 24 ore su 24

Acea e Areti – la società che gestisce la distribuzione elettrica – hanno mobilitato oltre 800 tecnici, attivi giorno e notte, per individuare i guasti e installare generatori mobili nelle zone più colpite.

“Stiamo affrontando situazioni complesse, legate all’usura della rete e alle condizioni estreme degli ultimi giorni”, spiegano da Acea, facendo riferimento anche alle temperature elevate che hanno messo sotto pressione gli impianti.

La situazione resta critica

Nonostante l’intervento delle power station, la tensione resta alta in diverse aree della città, dove i cittadini continuano a segnalare nuovi cali di corrente e difficoltà nel reperire informazioni precise sui tempi di ripristino.

