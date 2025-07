Blackout senza fine scuotono la Capitale, cittadini esasperati. Il Codacons pronta a intervenire

Roma soffre sotto un caldo torrido e un blackout che sembra non voler finire. Da giorni, quartieri come Re di Roma, Torre Maura, Borgata Finocchio, Casal Bruciato e Pietralata vivono nell’incertezza e nel disagio, travolti da interruzioni di corrente che, in alcuni casi, hanno superato le 20 ore consecutive.

Non solo elettricità, ma in alcune zone manca anche l’acqua, aggravando una situazione già critica in piena estate.

Dietro le quinte, Areti e Acea sono al lavoro senza sosta, schierando oltre 800 tecnici e attivando generatori per tamponare l’emergenza.

Ma il sollievo è solo momentaneo: i generatori partono, la luce torna, ma il blackout riemerge, come raccontano i residenti di Re di Roma. «È una lotta senza fine», racconta una donna di via Sante Bargellini, a Pietralata, esasperata da giorni senza elettricità.

Il disagio coinvolge centinaia di famiglie, che vedono messi a rischio anche diritti fondamentali come la sicurezza, la salute e la dignità.

Nel frattempo, il Codacons non resta a guardare. Con una dura nota, l’associazione denuncia l’inerzia delle istituzioni: «Mentre il sindaco si concentra su inaugurazioni e post social, Roma nord resta al buio e senz’acqua. Gualtieri sembra non essersene accorto». E lancia l’allarme: “se non arriveranno soluzioni rapide e concrete, non si escludono azioni legali collettive per tutelare i cittadini“.

