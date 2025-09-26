Blitz di Legambiente a via Panama: “Meno auto, più bici. Avanti con il GRAB”

Una mattina di mascherine antismog, striscioni colorati e scatti fotografici per ribadire un messaggio semplice ma potente: meno auto, più mobilità sostenibile.

È questo il senso del blitz organizzato oggi da Legambiente in via Panama, ai Parioli, dove i volontari dell’associazione si sono presentati con lo striscione “Meno auto, più mezzi pubblici, sharing mobility e bici”, a sostegno del cantiere appena aperto dal Comune per la realizzazione del GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Biciclette.

Il progetto – una ciclovia di 45 chilometri che abbraccerà la Capitale – avanza tra entusiasmo e resistenze. Perché proprio a via Panama alcuni residenti protestano: temono di perdere parcheggi per le loro auto. Una difesa dello spazio sotto casa che Legambiente bolla come “surreale”.

“Non sono le bici o i cantieri a bloccare via Panama, ma le troppe auto che soffocano Roma intera” attacca Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e responsabile nazionale mobilità dell’associazione.“La battaglia per conservare parcheggi dove lasciare prime, seconde o terze macchine, sempre più ingombranti, è assurda. Sono le auto a inquinare, a paralizzare il traffico e a generare incidenti. La Capitale non può più permetterselo”.

Il messaggio è chiaro: ridurre le vetture private non è un’opzione, ma un passaggio obbligato per una città più vivibile e europea. “Roma deve accelerare non solo con il GRAB, ma con tutti i progetti di mobilità sostenibile: corsie preferenziali per i bus, nuovi tram come la TVA Termini–Tor Vergata, la Togliatti e la Tiburtina, fino ai prolungamenti delle Metro” conclude Scacchi.

Tra applausi e foto simboliche, la protesta dei parcheggi ai Parioli si scontra con la visione di una Roma diversa: meno asfissiata dalle auto, più libera di respirare.

