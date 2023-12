Blitz di Ultima Generazione: attivisti bloccano la Salaria, tensioni

Ennesimo blitz di Ultima Generazione a Roma. Attivisti per il clima hanno bloccato il traffico su via Salaria, scatenando la rabbia degli automobilisti bloccati. Insulti, strattoni e qualche minaccia. Alcuni scooteristi hanno superato il blocco degli attivisti seduti in terra, per chi era in auto o sui tir è stato più complicato. Gli ambientalisti sono stati fermati e portati via dalla polizia arrivata sul posto.

La protesta all’altezza del civico 665 della Salaria, dopo l’imbocco di via dei Prati Fiscali e prima dello svincolo per prendere l’Olimpica. Circa 14 gli attivisti aderenti alla campagna fondo riparazione, promossa da Ultima Generazione, quelli presenti.

“La mia vita quotidiana è incentrata sulla ricerca, oggi ho deciso di venire in strada e metterla da parte perché non c’è più tempo. – ha detto un attivista – Chiedo al governo del mio paese di essermi vicino e ascoltare la richiesta di aiuto dei suoi cittadini”.