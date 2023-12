Blitz di Ultima Generazione, bloccano il traffico su via Flaminia

Ancora un nuovo Blitz di Ultima Generazione su via Flaminia nuova a Roma. Circa venti persone hanno bloccato il traffico su via Flaminia, in direzione Roma all’altezza di Saxa Rubra. Sul posto i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale. Il traffico è stato parzialmente ripristinato.

I manifestanti sono stati spostati dai carabinieri e verranno accompagnati in caserma. “Manifestare pacificamente è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, ed oggi abbiamo dimostrato che tutti i cittadini hanno il potere di farlo” sottolineano gli attivisti in una nota, spiegando la “marcia lenta” come un modo per “riprendersi la strada come spazio politico piuttosto che esclusivamente ad uso automobilistico”.