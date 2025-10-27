Blu Art, nove nuove opere di street art pavimentale a Roma per l’aria e l’ambiente

Prosegue a ritmo serrato il progetto Blu Art – I colori dell’aria, l’iniziativa di arte urbana ambientale voluta dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

Dopo la prima opera inaugurata a piazza Conca d’Oro, sono state completate nove nuove opere di street art pavimentale nei municipi I, II, IV, V, VI, VII, XI, XII e XV.

Il progetto prevede 15 opere per ogni municipio, realizzate con vernici catalitiche ricavate da materiali di riciclo in grado di assorbire inquinanti atmosferici come CO2, polveri sottili PM10, PM2,5 e PM0,5. La palette dei colori riprende le sfumature delle mappe ambientali sull’inquinamento, un richiamo visivo immediato alla qualità dell’aria che respiriamo.

La selezione degli street artist è stata curata dall’agenzia Jungle, che ha coinvolto cinque autori di rilievo nazionale: Marco Oggian, ScombinAnto, Serena Gianoli, GeometricBang e Elisabetta Vedovato.

Gli spazi scelti, su indicazione dei municipi, sono aree pubbliche ad alta frequentazione, in cui l’arte urbana può diventare un potente strumento di sensibilizzazione ambientale.

Le opere completate coprono superfici significative:

Municipio I: via Nicola Zabaglia, 93 mq

Municipio II: via Rodolfo Lanciani, 45 mq

Municipio IV: via Verdinois, 100 mq

Municipio V: Giardino Galafati, 90 mq

Municipio VI: Torre Angela, 230 mq

Municipio VII: via Mondovì, 100 mq

Municipio XI: Parco giochi via Caselli, 103 mq

Municipio XII: Largo Federico Caffè, 96 mq e Ponte Milvio, 98 mq accanto alla Torretta Valadier

«Crediamo che l’arte possa accompagnare la rigenerazione degli spazi urbani e, allo stesso tempo, sensibilizzare cittadini e visitatori sui temi ambientali», dichiara l’Assessora Sabrina Alfonsi.«Una superficie di 100 mq trattata con le vernici “mangiasmog” assorbe quantità di CO2 e particolati equivalenti a oltre 30 alberi adulti. Questi interventi si integrano con le azioni dell’amministrazione per migliorare la qualità dell’aria, come la forestazione urbana, il piano di adattamento climatico, le domeniche ecologiche e la promozione del cammino urbano».

Le opere nei municipi VIII, IX, X, XIII e XIV sono attualmente in fase di completamento, e saranno visibili rispettivamente in via Benedetto Croce, via Ardeatina 1274, via Caterina Segurana, via Mattia Battistini e via Cesare Castiglioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.