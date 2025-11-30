Bollo auto più leggero: dal 1° dicembre parte la domiciliazione bancaria con sconto del 10%

Da domani, lunedì 1° dicembre, nel Lazio il bollo auto diventa più leggero: parte ufficialmente il nuovo servizio online per attivare la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica, che permetterà ai contribuenti di ottenere uno sconto del 10% sull’importo dovuto ogni anno.

Una novità attesa e pensata per semplificare la vita dei cittadini. L’adesione è immediata e completamente digitale: basta accedere alla piattaforma dedicata utilizzando SPID, CIE o CNS e compilare la richiesta.

Unico requisito: la domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente alla scadenza del pagamento.

Per accompagnare il lancio del servizio, la Regione Lazio ha presentato anche una campagna informativa dal titolo: “Dal 2026 il bollo auto pesa meno, scegli il pagamento automatico e risparmia il 10%”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale regionale: regione.lazio.it/bolloauto.

Le parole dell’Assessore Righini

Soddisfazione da parte dell’Assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini, che sottolinea il valore della misura, sia per i contribuenti che per l’amministrazione:

«Con questa misura perseguiamo un duplice obiettivo: semplificare la vita dei contribuenti, evitando disguidi e ritardi nei versamenti, e favorire un rapporto più moderno, trasparente ed efficiente tra cittadini e Amministrazione regionale. La domiciliazione rappresenta un’opportunità concreta di risparmio per famiglie e imprese del Lazio in un momento economico ancora delicato. Il beneficio del 10% premia i contribuenti puntuali, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i costi amministrativi e a contrastare l’evasione. Per noi è fondamentale coniugare rigore nei conti pubblici e attenzione alle esigenze dei cittadini: questa iniziativa va in questa direzione e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione del sistema tributario regionale».

