Bonafoni: “Su Lago Snia vinciamo una battaglia cominciata 7 anni fa”

“Una notizia importantissima, che arriva in un momento cruciale. Nicola Zingaretti ha dato l’ok all’ampliamento del perimetro del Monumento Naturale del Lago Bullicante ExSnia. Il vincolo come proposto dall’ Ente Regionale RomaNatura riguarderà anche l’area dell’ex fabbrica. È dal 2014 che affiancando i comitati e la comunità territoriale mi battevo per questo risultato. E ora è arrivato! La battaglia non è finita ma questo è un colpo chiaro e netto. Dalla parte del lago, dalla parte opposta delle ruspe!”.

Lo scrive su Facebook la capogruppo della Lista Zingaretti alla Regione Lazio, Marta Bonafoni.