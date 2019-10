Bonifica nell’ex depositeria di viale Valente

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, torna a dare aggiornamenti sulla situazione dell’ex depositeria in viale Giovanni Battista Valente, una zona che per anni è stata preda del degrado e dell’abbandono: “nelle scorse settimane vi ho parlato della bonifica e della rimozione dei rifiuti che abbiamo effettuato intorno alla struttura.

In questi giorni sono state rimosse le ultime macchine che erano presenti all’interno della depositeria. Voglio ricordare che i veicoli erano abbandonati lì da anni.

L’ultimo intervento che resta da fare è ora quello con AMA per quanto riguarda la pulizia della parte interna dell’area. Infine, cureremo il verde limitrofo che costeggia l’ex depositeria.

I ringraziamenti vanno, oltre al Servizio Giardini e ad Ama, in particolare al reparto tutela ambientale della Polizia Locale senza la quale non sarebbe stato possibile arrivare alla risoluzione della problematica, che ricordiamo era in stallo da decenni”.

L’Assessore, in un post su Facebook, ha aggiunto:”Stiamo restituendo alla cittadinanza le aree che erano state abbandonate, vittime di immobilismo politico per anni”.