Bonucci-Roma: Vicino il sì in giallorosso, c’è l’ok di Mourinho

Leonardo Bonucci è più di una suggestione per la Roma di Mou. Sembra ormai apparecchiato e pronto il trasferimento dell’ex centrale della Juventus nella Capitale, sponda giallorossa. Il 20 dicembre 2023 ha salutato la sua attuale squadra l’Union Berlino, rinunciando a una mensilità di stipendio. Anche se i tifosi giallorossi sono divisi sulla bontà dell’operazione, Mourinho no: il tecnico portoghese ha dato il sì definitivo alla conclusione dell’affare, adesso alle battute finali. Il 36enne, che ha voglia di rilanciarsi nella speranza di riconquistare la Nazionale in vista di Euro2024, firmerà fino al termine della stagione con uno stipendio che non dovrebbe superare i 2,5 milioni di euro lordi come svela Il Messaggero. Tiago Pinto non verserà alcun costo per il cartellino: si tratterebbe quindi, di un affare a costo zero. Una manna per la Roma, alle prese con non pochi vincoli economici.

Mourinho, che vorrebbe un centrale futuribile, deve accontentarsi del classe 1987,il quale fornirà comunque esperienza a un reparto alle prese con diversi problemi tra Smalling e il lungo recupero di Kumbulla. Senza dimenticare Nidcka, che a gennaio lascerà l’Italia per prendere parte alla Coppa d’Africa. Bonucci, originario di Viterbo, si riavvicinerà così a casa lasciando la capitale tedesca: l’avventura con l’Union Berlino, iniziata per avere ancora minutaggio in Champions League, si è rivelata un mezzo flop.