Bordoni: “Ostia utile solo per portare i rifiuti”

”Buona parte dei rifiuti di Roma arriveranno presso il tritovagliatore di Ostia Antica che non lavora unicamente l’immondizia del X Municipio ma di tutta Roma! Una decisione grave e inaccettabile sulla quale si continua ad insistere. In questa maniera la Raggi non aiuta il litorale romano.” Così il vice presiedente della Commissione capitolina ambiente Davide Bordoni della Lega che aggiunge: “Se la Raggi è l’Amministrazione a 5 Stelle non sono in grado di gestire l’emergenza rifiuti, perché troppo impegnati a litigare con la regione e a smistare i camion Ama pieni di rifiuti, questo non li autorizza a trasformare Ostia nella discarica di Roma. L’area in questione si trova vicino al parco archeologico di Ostia Antica, che invece di essere valorizzato viene ignorato.”

Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni