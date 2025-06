Borghesiana, bimbi intossicati dopo un bagno in piscina. La procura apre un’indagine

È bastato un attimo, una nuotata che si sarebbe dovuta concludere con sorrisi e giochi, per trasformarsi in un incubo. Lunedì 2 giugno, intorno alle 10, cinque bambini — quattro fratelli e un’amica — hanno accusato forti malori durante un bagno nella piscina privata del circolo sportivo Imperium Eventi, in via della Capanna Murata 120.

A chiamare il 112 è stata la madre di quattro dei piccoli, spaventata dalle loro urla e dal loro respiro affannoso. “L’acqua sta diventando gialla”, avrebbe detto uno dei bambini, mentre già tossivano e si toccavano il viso irritato. Nel giro di pochi minuti, sono intervenuti i soccorsi del 118, che li hanno trasportati d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma.

Quattro dei piccoli sono stati dimessi nel corso della giornata, con lievi irritazioni cutanee e qualche difficoltà respiratoria.

Ma le condizioni del quinto, Mattia, 9 anni, rimangono serie: è in terapia intensiva, sedato e in coma farmacologico. “Non sappiamo ancora come andrà a finire”, confida il padre, ancora incredulo e disperato. “L’ho visto lottare per svegliarsi, ma i medici non si sbilanciano. È un momento terribile”.

Secondo le prime ipotesi investigative, a causare il malore sarebbe stato un eccesso improvviso di cloro, fuoriuscito dalle bocchette della piscina proprio nella zona in cui si trovavano i bambini.

Il gestore della struttura

“È stato bruttissimo, che spavento”, le parole all’Adnkronos di Cristian S. responsabile della struttura Imperium Eventi in via della Capanna Murata 120.

“Piscina agibile – sottolinea Cristian – è tutto a norma. Siamo in regola con assicurazione, Asl. Lavoriamo senza sosta e con tanti sacrifici. Si è trattato di un danno accidentale. Sono stato io, alle 10.26 di ieri, a chiamare il 112. I bambini tossivano, non respiravano. Ho scritto alla mamma, sono tutti suoi i 5 piccoli che erano in piscina. Ora vorrei solo che tornassero tutti a star bene”. Sulla dinamica, Cristian non può sbilanciarsi. Ma, racconta, “Ieri c’era tantissima gente per un torneo di calcio, a quanto ho capito, c’era poca pressione. All’improvviso si è accumulata e in un attimo è fuoriuscito solo cloro dalle bocchette vicino alle quali si trovavano i bambini. Solo in quel punto, perché dall’altra parte non è successo niente e in vasca c’erano altre persone. D’altronde parla il ‘libro del cloro’ – sottolinea – Alle 9.30, quando come sempre abbiamo verificato, era perfetto e i valori erano normali. Non capisco perché tutto questo accanimento”.

Intanto nel pomeriggio saranno effettuati i rilievi da parte della polizia scientifica, dell’ispettorato del lavoro e degli agenti del distretto Casilino.

Mentre la procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime, anche se al momento non ci sono indagati. Non si esclude il sequestro della piscina, in attesa di chiarire le cause esatte dell’intossicazione.

