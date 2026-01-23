Borghesiana, il Parco di via Novara di Sicilia muore di burocrazia

Erba alta, ringhiere divelte, giochi spariti e una fontana abbattuta che giace a terra come un relitto. Il Parco del Padiglione oggi è il simbolo di uno spazio pubblico abbandonato, lontano anni luce da quel luogo di incontro e socialità che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per le famiglie del quadrante tra Borghesiana e Finocchio.

Un degrado che non nasce dall’assenza di volontà politica, ma da un corto circuito amministrativo che tiene il parco sospeso in una terra di nessuno.

La “trappola” delle competenze

La vicenda del Parco del Padiglione racconta, in piccolo, uno dei mali cronici della Capitale: la frammentazione delle responsabilità.

2005 – L’area passa dal costruttore privato a Roma Capitale. Da quel momento, iniziano anni di progressivo abbandono.

2023 – Dopo lunghe verifiche, i consiglieri municipali Licopodio e Rotondo riescono a certificare definitivamente che il parco è di proprietà comunale.

Maggio 2024 – La Giunta del Municipio VI approva una direttiva per acquisire formalmente l’area nel proprio patrimonio, convinta di poter intervenire con maggiore rapidità rispetto al Dipartimento Ambiente centrale.

Da allora, però, il passaggio di consegne è rimasto bloccato. Il risultato è un’area senza manutenzione, senza vigilanza e senza prospettive immediate di recupero.

L’interrogazione in Campidoglio

Lo stallo ha spinto la questione fino all’Assemblea Capitolina. I consiglieri comunali Francesco Carpano e Rachele Mussolini (Forza Italia) hanno presentato un’interrogazione al sindaco Roberto Gualtieri per sbloccare la situazione.

«È inaccettabile che un punto di aggregazione venga lasciato nel degrado totale – denunciano –. I tappetini antitrauma sono spariti, le panchine distrutte, le recinzioni aperte. L’acquisizione da parte del Municipio VI è l’unica strada concreta per restituire dignità al parco di via Novara di Sicilia».

Il Municipio VI, unico a guida centrodestra della Capitale, rivendica la disponibilità a farsi carico della gestione ordinaria e straordinaria, ma attende ancora il via libera formale dal Campidoglio.

Sicurezza e paura tra i residenti

Nel frattempo, il parco è diventato impraticabile e percepito come insicuro. Senza illuminazione adeguata e con le recinzioni divelte, l’area viene segnalata dai residenti come luogo di ritrovo notturno e potenziale teatro di attività illecite.

Un paradosso che colpisce soprattutto i più piccoli: uno spazio nato per il gioco e la socialità è oggi sottratto ai bambini, mentre le famiglie evitano di attraversarlo.

In attesa che il nodo burocratico venga sciolto, il Parco del Padiglione resta così: un bene pubblico riconosciuto, ma non governato, intrappolato tra competenze e rimpalli istituzionali.

