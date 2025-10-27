Borgo, lunedì 27 ottobre divieti di sosta e limitazioni al transito

Nella giornata di lunedì 27 ottobre, scatta il divieto di sosta sui controviali di via della Conciliazione, da piazza Pia a piazza Pio XII, in via Paolo VI e in piazza del Sant’Uffizio.

Si tratta di una delle misure previste per esigenze di sicurezza legate ad una visita ufficiale in Vaticano.

Nella giornata di lunedì, previsto il divieto di transito nei controviali di via della Conciliazione ed eventuali divieti di circolazione a vista su Borgo Santo Spirito, da largo Ildebrando Gregori a largo degli Alicorni; in via Paolo VI; in piazza del Sant’Uffizio, dalle 8, per i veicoli in arrivo da via delle Fornaci.

Per aggiornamenti, visita la pagina dedicata di Roma Servizi per la Mobilità .

