Bravetta, apre il mercato di via dei Capasso

Apre il mercato Bravetta-Pisana, in via dei Capasso, nel territorio del Municipio XII. Inaugurazione alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente municipale Elio Tomassetti.

Il plateatico attrezzato ospita 15 banchi, di cui 7 provenienti dalla vecchia sede di via dei Visconti, e a cui si sono aggiunti 8 operatori.

Tra le attività un bar, una panetteria, una macelleria, un banco per i prodotti senza glutine, una pescheria, un banco agroalimentare biologico e un laboratorio non alimentare.

L’intera area è arredata con panchine, fioriere e lampioni. Sono parte del progetto anche le zone di carico e scarico merci e un’area di parcheggio per gli operatori e gli ospiti del mercato.

“È una bellissima festa per il territorio. Amministrazione centrale e municipale hanno collaborato per sbloccare un’opera che sembrava impossibile da realizzare; – ha dichiarato il sindaco Gualtieri – dobbiamo essere fieri dei nostri mercati rionali, sono il fiore all’occhiello di Roma, ci consentono di avere prodotti buoni e sani.

Inoltre, non c’è soltanto l’agroalimentare ma anche altre attività, perche’ i mercati sono un pezzo di cità’ e la città è fatta di comunità che si incontrano“.

Le ultime opere per completare la struttura hanno avuto un costo di 1,1 milioni di euro. I fondi per la realizzazione di un nuovo mercato erano stati stanziati nel 2012 ma il percorso si era interrotto più volte.

A partire dal 2021, insieme al Municipio, è stata ripresa la progettazione.

L’intervento prevedeva lo spostamento del mercato in una zona più adatta, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista dell’organizzazione del mercato stesso.

La riqualificazione del mercato ha posto particolare attenzione allo studio dell’accessibilità per le persone con disabilità motoria e visiva e all’integrazione ambientale, attraverso l’uso di materiali di tipo tradizionale come il mattone, l’acciaio, il vetro. Sono inoltre stati installati dei pannelli fotovoltaici e solari per produrre energia pulita al servizio del mercato.

“Abbiamo messo i fondi anche per il rifacimento delle strade e delle aiuole interne, inclusa la via che porta al campo da calcio e al centro anziani – ha spiegato il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti -.

C’è da riqualificare piazza Visconti e voglio ringraziare gli operatori che hanno resistito per tanti anni a lavorare per strada, ci sono alcuni storici, attivi da 50 anni. Entro fine anno metteremo a bando anche gli ultimi due banchi“.

Le pareti bianche del nuovo mercato saranno messe a bando tra le scuole per realizzare dei murales, nell’ottica di una riappropriazione dei beni comuni.

