C. Colombo, aperto il varco di collegamento con la complanare in direzione Roma

È stato aperto questa mattina il varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la complanare in direzione Roma di via Cristoforo Colombo, all’altezza di Torrino Mezzocammino (km 13,6). Con il nuovo varco è assicurato a chi proviene da Ostia l’accesso allo svincolo Mezzocammino/Spinaceto e alla rampa del Gra.

I lavori eseguiti dal Dipartimento Lavori pubblici sono stati necessari perché la complanare, all’altezza di via Armando Brasini per una lunghezza di circa 250 metri è stata interdetta al transito a causa di una deformazione del manto stradale, dovuto alla conformazione del terreno sottostante.

“Da oggi abbiamo aperto il varco sulla complanare per garantire l’accesso al quartiere Torrino Mezzocammino, a Spinaceto e al Gra. Il Dipartimento Lavori pubblici ha accelerato le lavorazioni per aprire oggi. Ringrazio il Comando generale della Polizia locale e il Gruppo Pl del Municipio IX per la collaborazione costante”. Così l’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙