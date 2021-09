Cade grosso albero in via Ipponio e sfiora una signora

“La mancanza di manutenzione del verde e della potatura degli alberi a via Ipponio (nel quartiere di San Giovanni) è ormai al limite per la sicurezza dei cittadini.

Un albero è caduto ed ha sfiorato una signora mentre camminava, la quale per lo spavento ha accusato un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso.

Sono intervenuti i vigili urbani ed hanno transennato l’area.

Sono anni che come Fratelli d’Italia chiediamo interventi e manutenzione anche attraverso interrogazioni. Ad oggi non c’è stato un intervento determinante da parte degli assessori che si sono succeduti e lo stato attuale di degrado ne è la dimostrazione.

Roma deve tornare ad essere Capitale anche attraverso il decoro del verde urbano e la sicurezza per i cittadini ed i turisti che la vivono”.

È quanto dichiarano Fulvio Giuliano, dirigente nazionale FdI, Maria Grazia Cacciamani coordinatrice VII municipio, Valter Conti e Cristina De Simone dirigenti municipali VII municipio.