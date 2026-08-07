Caldo record e assalto dei turisti, anche il Pantheon paga il conto: scatta il cantiere lampo per la Fontana della Rotonda

Nemmeno i monumenti simbolo della Capitale riescono a schivare i danni collaterali dell’estate romana tra calura tropicale e turismo di massa sregolato.

Da ieri, giovedì 6 agosto, la celebre Fontana della Rotonda al centro di piazza del Pantheon è finita sotto i ferri per un intervento d’urgenza di pulizia e bonifica delle superfici.

A far scattare l’allarme – e i conseguenti pennelli degli esperti – è stato il repentino proliferare di patine biologiche e colonie algali di colore verdastro, favorite dalle temperature roventi toccate nelle ultime settimane.

Un fenomeno antiestetico e potenzialmente dannoso per i marmi barocchi, a cui si è aggiunta la consueta patinata di guano di volatili e lo sporco stratificato causato dall’incessante transito di migliaia di turisti ogni giorno.

Cantiere lampo tra turisti e foto ricordo

L’operazione di maquillage, coordinata dalla Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ha previsto un lavaggio profondo e mirato dell’intera vasca e degli elementi decorativi per rimuovere i depositi biologici e restituire il corretto decoro all’opera.

Gli operai e i tecnici specializzati contano di chiudere il cantiere lampo già nella giornata di oggi, venerdì 7 agosto 2026, restituendo la fontana nel suo massimo splendore al flusso ininterrotto di visitatori che affolla la piazza.

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