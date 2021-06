Caliste è il candidato presidente del centrosinistra del V Municipio

Nella competizione delle primarie del 20 giugno 2021 centrosinistra tra i candidati a presidente del V ha vinto Mauro Caliste con 1566 voti.

Dietro di lui nell’ordine Stefano Veglianti (1213), Tieri (613), Francesco Sirleto (303), Mattana (275).

I risultati, seggio per seggio, dei singoli candidati QUI

Chi è Mauro Caliste

Mauro Caliste nasce a Roma nel 1959. Da sempre impegnato sul territorio in attività sociali e nell’impegno politico, dal 1993 è volontario dell’Associazione Casa Famiglia Lodovico Pavoni che in poco tempo diviene un riferimento per il sostegno alle famiglie indigenti del V Municipio; è stato tra i fondatori del comitato di Quartiere Tor Pignattara.

Dipendente Eni con la mansione di cost controller, nel 2001 diviene consigliere delegato al commercio del Municipio V (ex VI) per poi continuare la sua esperienza amministrativa come Assessore al Commercio, prima nel I Municipio e successivamente nell’ex XVII Municipio ed attuale I. Nel 2013 ricopre la carica di Capo segreteria della V Commissione della Regione Lazio: Sport, cultura, turismo, politiche giovanili, spettacolo, diritto allo studio.

Nel 2020, in piena pandemia, insieme a molti fonda l’Associazione Impegno Civico che nell’ultimo anno ha realizzato numerose iniziative ed eventi in presenza ed on line sui temi della sicurezza, del disagio sociale, della scuola, della cultura, del turismo, dello sport, della mobilità ed ha incontrato numerosi comitati di quartiere e impegnandosi in azioni di volontariato a sostegno dei più bisognosi.