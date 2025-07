Cambio al vertice dell’Università della Tuscia: Laureti succede a Ubertini

C’era una volta una studentessa che varcava i cancelli dell’Università della Tuscia con un sogno e una valigia piena di ambizioni. Oggi, quella stessa studentessa – Tiziana Laureti – ne diventa rettrice. E non è solo una nomina: è una rivoluzione silenziosa, ma potente.

Per la prima volta in oltre quarant’anni di storia, l’ateneo viterbese sarà guidato da una donna. E non una qualunque. Laureti è una figura ben nota nei corridoi dell’Unitus, dove ha percorso tutti i gradini della carriera accademica con competenza e determinazione, fino al traguardo più alto.

«Mi sento privilegiata», ha detto con voce emozionata nel suo primo intervento ufficiale. Ma senza cedere alla retorica. Perché sa bene che questa elezione è molto più di un incarico. È un segnale, un’apertura, una promessa di futuro. Per le studentesse, le ricercatrici, le dipendenti dell’ateneo che da oggi vedono rappresentata anche la loro voce ai vertici dell’istituzione.

Non è mancato un riferimento a uno degli episodi più recenti che ha colpito la comunità universitaria: l’incendio che ha danneggiato un edificio del polo agrario. Ma Laureti ha già uno sguardo rivolto al domani. «Ricostruiremo. Sarà un polo ancora più moderno ed efficiente».

Nel frattempo, docenti e personale si sono riorganizzati, accogliendo i colleghi rimasti senza sede. «Siamo una grande famiglia» ha detto la nuova rettrice, sottolineando quello spirito di comunità che ha sempre contraddistinto l’Unitus nei momenti più complessi.

Dal canto suo, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha voluto celebrare pubblicamente la nomina: «Congratulazioni a Tiziana Laureti, figura di altissimo profilo. L’Università della Tuscia continuerà a crescere sotto la sua guida, dopo gli ottimi risultati raggiunti con Stefano Ubertini».

Tiziana Laureti non parte da zero, ma da una base solida e da una storia che, oggi, si arricchisce di un capitolo speciale. Scritta da una donna. Ma letta da tutta una città.

