“Cammina con noi”, 14 e 15 Ottobre, manifestazione promossa da FederTrek

La Giornata del Camminare è una manifestazione nazionale promossa da FederTrek che promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali. IL 14-15 OTTOBRE CAMMINA CON NOI. È una Giornata per riempire le piazze, le strade o i sentieri fuori città di quella gioia di vivere che abbiamo imparato ad apprezzare. Una rigenerazione che ha bisogno di tante cose, ma in cui il passo lento può recitare una parte molto importante.

Scopri tutte le iniziative sulla pagina dedicata all’evento .

Il focus di FederTrek, fin dalla prima edizione, sono state soprattutto le buone pratiche quotidiane, come appunto il camminare, un gesto semplice e naturale determinante nella prospettiva di dare un sostanziale contributo a migliorare la qualità della vita, in particolare in ambito urbano.

Quest’anno, oltre a tutte le iniziative legate al camminare, FederTrek mette in evidenza il TREKKING URBANO, le AREE INTERNE e la promozione dei CAMMINI storico culturali.

Le iniziative nel IV Municipio

Tra le tante iniziative promosse da FederTrek, vi informiamo su quelle che riguardano il IV Municipio:

Percorso IV Municipio – Borgate Vergini (14 ottobre)

Partendo in prossimità della Batteria Nomentana, si segue il tracciato dell’antico Acquedotto Vergine dirigendosi verso le borgate di Pietralata, Casal Bruciato e Casal Bertone fino a costeggiare la Via Collatina Vecchia. Questo trek urbano esplora l’anima sfaccettata di alcune periferie romane, un’identità fortemente legata all’agro romano ma profondamente trasformata negli ultimi decenni. Un viaggio che racchiude storie millenarie e memorie di più recenti ferite, borghetti, botteghe e aree verdi sopravvissuti alla pesante urbanizzazione, barriere architettoniche delle grandi infrastrutture dei nostri tempi, alla scoperta di un futuro sostenibile, ancora pieno di potenzialità da immaginare.

Appuntamento: ore 9:00 a Via della Batteria Nomentana, 40 (in prossimità del Bar Garofalo)

Percorso di circa 15 km, della durata dell’intera giornata; pranzo al sacco/libero al Parco Andrea Campagna e arrivo a Via Collatina Vecchia. L’accompagnatore si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche al percorso in base alla fruibilità dei luoghi.

Prenotazione Obbligatoria: visita la pagina del percorso nel IV Municipio, clicca su ADERISCI e riserva il tuo posto usando il modulo EVENTBRITE

Cammina con noi nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene (15 ottobre)

Estesa su oltre 600 ettari, la rigogliosa Riserva Naturale della Valle dell’Aniene si snoda nel tratto urbano orientale della Capitale, tra la zona di Ponte Mammolo e l’antico Ponte Nomentano.

Le numerose e sinuose anse del fiume Aniene caratterizzano il territorio, che alterna tratti prevalentemente pianeggianti, con querceti misti composti da farnie, cerri, roverelle e farnetti, a zone umide con la presenza di olmi, salici bianchi, frassini e aceri.

La Riserva è popolata da una ricca fauna: tra gli altri, sono presenti l’istrice, l’airone cinerino, il martin pescatore, il merlo acquaiolo, la civetta, il tasso, il cormorano e, nei corsi d’acqua, il gambero di fiume e il granchio di fiume, abitatori di acque pulite e, di conseguenza, importanti indicatori ecologici.

Oltre a diverse torri medievali di avvistamento e di controllo del fiume e casali rustici, l’area conserva testimonianze storico-archeologiche di grande interesse

Una volta concluso il tragitto, per chi lo desidera concluderemo con una Meditazione Yoga per farti godere a pieno tutte le sensazioni ed emozioni che ti hanno circondato durante l’escursione.

Un percorso adatto a tutti, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.