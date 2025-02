Campidoglio: da giunta ok a Ciclopedonale Conca d’Oro sacco pastore

La Giunta capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della passerella ciclo-pedonale di scavalco del fiume Aniene a servizio della Stazione Conca D’Oro della Linea B1 della Metropolitana di Roma.

Il percorso consentirà la connessione diretta del quartiere di Sacco Pastore con la Stazione Conca D’Oro e metterà a sistema le piste ciclabili oggi esistenti sulle sponde opposte del fiume Aniene.

L’opera prevista fin dal 2007 come infrastruttura complementare alla diramazione della metro B, si colloca all’interno del quadrante nord-est della città di Roma, nell’area pianeggiante dei Prati Fiscali, delimitata a nord da viale Tirreno, a sud dalla circonvallazione Salaria, a ovest dal Pratone delle Valli e ad est da via Nomentana Nuova.

“Riprendiamo in mano – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – il progetto di un’opera attesa da anni dai residenti del quadrante e richiesta dal Consiglio del III Municipio.

Un’infrastruttura fondamentale sia per il sistema di intermodalità legato alla Metro B1 Conca d’Oro, sia perché metterà in comunicazione le piste ciclabili presenti sulle due sponde dell’Aniene, valorizzando la Ciclovia delle Valli e la sua funzione di collegamento con la stazione Val d’Ala.

La passerella ciclopedonale, inoltre, sarà molto importante per ridisegnare la mobilità dell’intero quadrante Nomentano, Ponte delle Valli, Conca D’Oro permettendo di diminuire sensibilmente il traffico sulla Nomentana e sul Ponte delle Valli”.

