Campidoglio: fenomeno roghi tossici in costante diminuzione

In merito a quanto riportato dal servizio della trasmissione Le Iene, andato in onda ieri sera, relativamente alla situazione dei roghi tossici nella Capitale, si sottolinea che a Roma il fenomeno dei roghi tossici è in graduale e costante diminuzione grazie agli interventi portati avanti dal Campidoglio in questi ultimi anni. In un anno, infatti, è stata registrata una diminuzione del 30% degli incendi. Un risultato che è stato raggiunto grazie a un attento controllo del territorio che l’Amministrazione capitolina sta potenziando anche con l’installazione di impianti di videosorveglianza.

Per quanto riguarda la situazione dell’area limitrofa al campo rom di Villa Gordiani, riportata dal servizio de Le Iene, si sottolinea che, su input del Campidoglio, negli scorsi mesi la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato continui controlli e sopralluoghi sul posto.

Da qualche giorno all’esterno del campo rom è stato attivato un servizio di vigilanza diurna che, da oggi, verrà esteso anche alle ore notturne. Le pattuglie della Polizia Locale saranno impegnate h24 nel controllo dell’area per prevenire i roghi tossici e per salvaguardare l’incolumità pubblica.