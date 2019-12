Campidoglio, nessun rischio di perdita dei 13,3 milioni di fondi giubilari

Differentemente da quanto riportato stamattina da alcuni organi di informazione, i 13,3 milioni di euro di fondi giubilari, destinati a varie tipologie di intervento, non andranno assolutamente persi nel caso in cui i lavori non saranno terminati entro la fine dell’anno, perché non sono fondi a scadenza ma ad esaurimento.

A livello di bilancio, gli stanziamenti vengono impegnati attraverso una gara. In quanto fondi vincolati, è possibile spostarli fino all’effettivo utilizzo, proprio per garantire la realizzazione del lavoro.

Inoltre, il progetto di riqualificazione del Centro anziani di Piazza di Villa Fiorelli non ha subito nessuno stop. È stata costituita la commissione per la progettazione e i fondi per i lavori sulla struttura sono presenti nel maxi emendamento approvato dalla Giunta capitolina e che sarà discusso domani in assemblea capitolina.