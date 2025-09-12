Campidoglio: ok dalla Giunta a concessione Palazzo Leopardi alla Comunità di Sant’Egidio

A Trastevere, cuore pulsante di Roma, uno storico palazzo riafferma la sua vocazione secolare all’accoglienza.

La Giunta Capitolina ha approvato la concessione gratuita, per vent’anni rinnovabili, di Palazzo Cavalieri Ossoli Leopardi alla Comunità di Sant’Egidio: una scelta che rinsalda il legame tra l’edificio e chi, da decenni, ne ha fatto un presidio di solidarietà e dignità umana.

Non è solo un atto amministrativo, ma un gesto simbolico. Palazzo Leopardi, che da secoli accoglie poveri, rifugiati e migranti, continuerà a essere luogo di speranza grazie ai servizi della Comunità di Sant’Egidio.

Qui troveranno sostegno i senza fissa dimora, attraverso un’ospitalità h24 e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, ma anche i profughi giunti in Italia grazie ai corridoi umanitari, progetto che ha già restituito un futuro a migliaia di persone in fuga da guerre e persecuzioni.

La Comunità non solo continuerà le attività sociali, ma si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del palazzo, con un investimento stimato di circa 2 milioni di euro per restauri ed efficientamento energetico.

“Confermare Sant’Egidio a Palazzo Leopardi – ha dichiarato l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Andrea Tobia Zevi – significa ribadire la nostra idea di Capitale: aperta, solidale, custode dei diritti umani. Qui continueranno a vivere esperienze straordinarie come i corridoi umanitari, che dimostrano come si possa accogliere senza rinunciare a sicurezza e legalità. Il patrimonio pubblico deve essere bene comune al servizio della vita e dei diritti”.

Ora la parola passa all’Assemblea Capitolina, che sarà chiamata a dare l’approvazione definitiva. Nel frattempo, Palazzo Leopardi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia di accoglienza: non un semplice edificio, ma un simbolo di Roma che abbraccia, integra e custodisce.

