Campidoglio, proseguono lavori preferenziale via Portuense

Proseguono i cantieri per la realizzazione della nuova preferenziale su via Portuense, la cui fine lavori è prevista entro l’estate. Sarà un corridoio dedicato al trasporto pubblico su un tratto di 1,7 km da Largo Gaetano La Loggia a via Giuseppe Belluzzo, nei pressi del polo ospedaliero San Camillo-Forlanini-Spallanzani.

L’intervento prevede una generale riorganizzazione della viabilità. Oltre alla preferenziale, saranno realizzate nuove banchine di fermata al centro della strada e due corsie in entrambi i sensi di marcia dedicate al transito dei veicoli privati. E’ inoltre prevista la risistemazione della sosta in entrambe le direzioni lungo il marciapiede esistente, mentre sul nuovo marciapiede saranno piantati nuovi alberi.

“Favorire il trasporto pubblico e agevolare gli spostamenti su un’arteria strategica per il quadrante sud-ovest della Capitale. E’ quello che stiamo facendo con la realizzazione della nuova preferenziale su via Portuense, un intervento importante che prevede anche opere di riqualificazione e si traduce in una migliore viabilità per tutta la zona. Più preferenziali vuol dire anche bus più veloci e minor attese alle fermate”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“La realizzazione della nuova preferenziale ci consentirà non solo di ottimizzare il servizio di trasporto pubblico, riducendo i tempi di attesa alle fermate e garantendo la regolarità dei bus, ma anche di rendere più fluido il transito dei veicoli privati, con benefici sulla viabilità complessiva dell’asse e della connessione con la Circonvallazione Gianicolense”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.