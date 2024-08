Canale(LCR)-Cerisola (M5S): “Gualtieri definanzia arena civica e prende in giro i cittadini di Fonte Meravigliosa”

“L’arena civica di Fonte Meravigliosa era un progetto a cui i cittadini del Municipio IX tenevano molto – come dimostrano gli esiti del bilancio partecipativo del 2019 – e che l’Amministrazione Raggi aveva avviato a suo tempo incassando la disponibilità di ben sei realtà di quartiere a cogestire l’area verde attrezzata di via Ferruzzi come un luogo di aggregazione del quartiere per giovani e anziani una volta completata l’arena civica e l’allaccio in fogna dei bagni gia’ realizzati.

Un progetto andato ora in fumo a causa del Partito Democratico che, in fase di assestamento di Bilancio, ha definanziato il completamento dell’opera, ferma dal febbraio 2023, nonostante la ferma volontà di quegli stessi cittadini che avevano contribuito alla coprogettazione. , ha definanziato il completamento dell’opera, ferma dal febbraio 2023, nonostante la ferma volontà di quegli stessi cittadini che avevano contribuito alla coprogettazione.

A nulla sono serviti i nostri ordini del giorno bocciati senza appello nella notte in Aula Giulio Cesare, volti a impedire il blocco dell’opera e a garantire al quartiere Fonte Meravigliosa la realizzazione del tanto agognato spazio aggregativo.

Ci auguriamo che questa maggioranza torni al piú presto sui propri passi e che la Giunta Municipale, non intervenuta per tempo sulla questione, si faccia sentire al riguardo.

Prendere in giro la cittadinanza promettendo il completamento dell’arena per poi, nei fatti, eliminare le risorse necessarie per la sua realizzazione – con il rischio concreto di creare degrado ed abbandono di beni comuni – è inaudito e inaccettabile”.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale e il capogruppo del M5S in Municipio IX Marco Cerisola.

