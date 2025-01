Canile Muratella, al via il servizio di portierato

È partito il servizio di portierato e di prima accoglienza istituito presso il canile comunale di Muratella.

Il contratto applicativo, concluso ieri con avvio immediato delle attività, è stato stipulato tra Roma Capitale e la società Urbe Vigilanza Spa: una scelta dell’amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di sicurezza dell’area, garantendo un controllo attivo tutti i giorni per ventiquattro ore.

Il servizio messo in atto ricomprende diverse attività, che andranno a beneficio in primis degli animali accolti – recentemente vittime di un numero sempre maggiore di illeciti -, ma anche degli operatori del canile e dei futuri adottanti.

Tra i compiti ricompresi nel servizio rientra l’accoglienza e il controllo dei visitatori, la custodia di chiavi e oggetti smarriti e la gestione del parcheggio esterno.

“I tentativi di rapimento compiuti all’interno dei canili non sono infrequenti, da ultimo l’episodio avvenuto a novembre scorso. Nonostante in questo caso specifico l’emergenza fosse rientrata, i livelli di attenzione devono essere incrementati.

Per tale motivo l’avvio di questo servizio costituisce un’azione decisiva nella più generale politica di tutela degli animali. Spazi come i canili comunali offrono un servizio essenziale, di cui beneficia l’intera collettività e l’amministrazione ha un compito importante nel supportarli, a partire dalla messa in sicurezza dei cani ospitati e delle persone che se ne occupano” ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’avvio del servizio di portierato presso il canile di Muratella. Siamo riusciti nell’impegno che avevamo preso dopo gli ultimi gravissimi episodi di sparizione di cuccioli, quello cioè di attivare in tempi rapidi questo servizio indispensabile sia alla tutela del benessere degli animali che alla sicurezza di operatori e volontari.

Crediamo sia questo, insieme ad altre importanti misure da rafforzare, come la video sorveglianza, il modo più efficace per scongiurare episodi come quello dello scorso novembre, quando due cuccioli sono stati sottratti dal canile la notte precedente alla loro adozione. I due cuccioli sono stati ritrovati e adesso stanno bene e al sicuro con le loro nuove famiglie. Adesso l’impegno è fare in modo che episodi simili non si ripetano mai più” ha dichiarato Patrizia Prestipino, Garante per il Benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale.

