Canili Roma, F. De Gregorio (Azione): “Ancora animali morti. Nulla cambia anche con gara Gualtieri”

«A due settimane dall’aggiudicazione della gara triennale per la gestione dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, nulla è cambiato rispetto al passato. Nonostante il budget giornaliero previsto sia aumentato arrivando a 10 euro al giorno ad animale, infatti, la situazione in cui versano cani e gatti ricoverati in queste strutture sembra essere quella di sempre. E gli animali continuano a morire. Il 19 agosto scorso Gas, un pastore tedesco di un anno e mezzo, già segnalato da operatori e volontari per dissenteria e dimagrimento, è stato trovato senza vita all’interno del suo box. La sua condizione era stata attenzionata due settimane prima nel passaggio di consegne tra il direttore sanitario di nomina comunale e quello assunto dal gestore della struttura, la ditta Rifugio Agro Aversano srl di Caserta. Perciò ora resta da capire se tra il 5 ed il 19 agosto siano state effettuate le indagini diagnostiche e le analisi cliniche richieste con urgenza, e se fossero già state stabilite diagnosi e terapia.

Proprio per far luce sull’accaduto, questa mattina ho protocollato un’interrogazione urgente. Vorrei sapere cosa è stato fatto per questo cucciolone e capire come funzionano i turni notturni, previsti nel capitolato speciale di gara, indispensabili per controllare anche di notte lo stato di salute degli animali e attivare, se del caso, il previsto pronto soccorso h24.

Per i prossimi 3 anni il gestore dovrà occuparsi non solo di pulizia gabbie e somministrazione cibo ma anche della parte sanitaria con la nomina di un suo direttore sanitario, di un veterinario comportamentalista, e la gestione di analisi cliniche, diagnostiche, visite specialistiche, interventi chirurgici, degenze, acquisto farmaci e via dicendo. Azione continuerà a vigilare anche su questo».

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione