Cantiere di Viale Alessandrino. L’assessora ai LL. PP. Perfetti informa che…

Paola Perfetti Assessore LLPP e Urbanistica Municipio Roma V ha pubblicato sul suo profilo fb il seguente post.

Cantiere di Viale Alessandrino

“Nella riunione che si è tenuta ieri mattina presso la Direzione Tecnica di via Perlasca, cui hanno preso parte gli Uffici Municipali, Acea, Simu e Protezione Civile, è stata ribadita con fermezza la necessità di avviare immediatamente i lavori per la riparazione dell’allaccio in fogna che dal 18 luglio 2019 ha determinato la necessità di transennamento di Viale Alessandrino.



“Qualora il privato, cui spetta l’onere di intervenire, non si attivasse nei tempi richiesti, sarà l’Amministrazione pubblica ad eseguire i lavori in danno.



“A riparazione avvenuta i Geologi del Simu e di Protezione Civile potranno ispezionare adeguatamente e quindi definire l’entità della voragine riscontrata in loco.



“Questa comunicazione per rassicurare i cittadini circa il nostro impegno e la determinazione a risolvere il problema e riaprire la strada.



“Si smentisce quindi ogni altra informazione che è stata pubblicata senza il supporto dei soggetti preposti in base alle diverse competenze.”