Cantieri bloccati a Ostia, linea dura del Municipio: basta ritardi

Il cantiere è lì, immobile. Transenne, asfalto rimosso e una strada che da settimane sembra sospesa nel tempo. Ora però il Municipio X prova a imprimere una svolta: la Commissione Lavori Pubblici e Mobilità vuole sbloccare i lavori di rifacimento di via Capo Passero e di una parte di piazza Conteduca, diventati ormai un caso per residenti e automobilisti.

La pazienza è finita. Il presidente della Commissione, Leonardo Di Matteo, ha convocato la Direzione tecnica municipale e il legale rappresentante della ditta appaltatrice con un messaggio netto: i lavori devono ripartire subito. Sul tavolo non ci sono solo richiami formali, ma anche l’applicazione delle penali previste dal capitolato e la definizione di un nuovo cronoprogramma vincolante.

“Non possiamo tollerare altri ritardi a danno dei cittadini – avverte Di Matteo –. Se l’inerzia dovesse continuare, valuteremo anche la risoluzione del contratto per inadempienza”. Una linea dura che potrebbe coinvolgere, se necessario, anche eventuali responsabilità interne alla direzione dei lavori municipale.

L’intervento, partito il 15 ottobre, è uno di quelli attesi da anni. Via Capo Passero è una delle arterie più trafficate del quadrante e da tempo fa i conti con un manto stradale gravemente ammalorato: buche, avvallamenti e cedimenti causati anche dalle radici affioranti dei pini che costeggiano la carreggiata. Un mix che ha trasformato la strada in un percorso a ostacoli.

Il progetto, però, non è una semplice riasfaltatura. Prevede la rimozione dello strato superficiale e un’analisi approfondita degli apparati radicali da parte di un agronomo specializzato, chiamato a individuare soluzioni che consentano di ricostruire il fondo stradale senza compromettere le radici portanti. L’obiettivo è chiaro: strade più sicure senza sacrificare il patrimonio arboreo.

“È una sfida complessa, ma necessaria – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio, Guglielmo Calcerano –. Per anni si è evitato di intervenire proprio per la difficoltà di lavorare su strade alberate. Noi abbiamo scelto di assumerci questa responsabilità, dimostrando che manutenzione e tutela del verde possono andare di pari passo”.

Dopo settimane di immobilità, il Municipio alza il tono: “I cittadini attendono da troppo tempo il ripristino di questa strada fondamentale per Ostia – concludono Calcerano e Di Matteo –. I lavori devono riprendere subito ed essere portati a termine a regola d’arte”.

